Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Зачем надо о приебалтах беспокоиться, пусть подыхают и дело с концом....Прибалтику предуп...
  • Гарий Щерба
    Просто  ТОШНО СЛУШАТЬ ФАШИЗМНГТОНСКУЮ  ШЕСТЕРКУ , их дядюшка Сэм вообще  НИ ВО ЧТО НЕ СТАВИТ  а ЛЯХИ все равно  ..ОПУ...«Если Россия напа...
  • Константин Самарин
    Может это России стоит прекратить поставки урана в США?Сенат США одобрил...

Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции

Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции

ВСУ вынуждены наспех бросать в бой бывшие подразделения теробороны, чтобы сдержать прорыв России на Авдеевском направлении, заявил французский аналитик Ульрих Буна в интервью телеканалу LCI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Хохлы - это безропотные овцы, которых бросают постоянно на убой
Ответить
14 час.
Влад Владимиров
Иначе давно бы поняли те хлопцы, что у Зеленского в бошке один лишь геморрой.
Ответить
14 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх