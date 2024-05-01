ВСУ вынуждены наспех бросать в бой бывшие подразделения теробороны, чтобы сдержать прорыв России на Авдеевском направлении, заявил французский аналитик Ульрих Буна в интервью телеканалу LCI.
Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции
Комментарии
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Влад Владимиров
Хохлы - это безропотные овцы, которых бросают постоянно на убой
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14 час.
Влад Владимиров
Иначе давно бы поняли те хлопцы, что у Зеленского в бошке один лишь геморрой.
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14 час.
ИП
Игорь Петров
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13 час.
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