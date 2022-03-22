В Красноярском крае представители полиции, образования и общественности обсудили восприятие современной молодежью правосознания и патриотизма

В Канске в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи представители полиции, образования и общественности в формате круглого стола встретились со студентами политехнического колледжа.
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