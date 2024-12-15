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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди россиян (919), опередив Дацюка. До идущего 5-м Ковалева – 110 баллов

Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).

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