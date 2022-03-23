В Китае рассказали о точке отсчета краха доллара

Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговых операциях с Китаем может стать «настоящим взрывом» для рынка нефти, который повлечет за собой последствия для всей современной финансовой системы.
Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговых операциях с Китаем может стать «настоящим взрывом» для рынка нефти, который повлечет за собой последствия для всей современной финансовой системы.
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