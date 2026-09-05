Сергей Семак объяснил, что с Педро и Сантосом, почему Нино не вышел даже при дисквалификации Дивеева. И где Вендел

Перед матчем с ЦСКА главному тренеру «Зенита»было задано особенно много вопросов по составу. Ведь на поле отсутствовали Вендел, Педро, Дуглас Сантос, Дивеев, Нино… Первый вопрос в эфире «Матч ТВ» Сергею Семаку был задан по поводу отсутствия в стартовом составе капитана команды, игрока сборной Бразилии Дугласа Сантоса.
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