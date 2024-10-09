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В России высказались об ответе в случае атак дальнобойным оружием

В России высказались об ответе в случае атак дальнобойным оружием

Депутат Красов: Россия ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине Россия ответит на удары по своей территории дальнобойным оружием на только Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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Комментарии
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Ванька Жуков
Объект для козлодрания вырисовыванется в лице Румынии-Молдавии. За них никто не впишется. А черноморское побережье было наше и должно нашим остаться, как приазовье.
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18 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Суворов зря старался?
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18 час.

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