В России высказались об ответе в случае атак дальнобойным оружием

Депутат Красов: Россия ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине Россия ответит на удары по своей территории дальнобойным оружием на только Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
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