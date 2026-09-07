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Царьград

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Уиткофф заявил о прогрессе в сближении России и Украины за 48 часов

Уиткофф заявил о прогрессе в сближении России и Украины за 48 часов

Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил о сближении позиций России и Украины в последние 48 часов. 6 сентября он, вместе с Джаредом Кушнером, посетил Киев для обсуждений.

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