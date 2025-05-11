Депутат Рады Дмитрук сравнил обращение Путина к СМИ 11 мая с дзюдо

Занимавшийся дзюдо президент России Владимир Путин применил приемы борьбы в политике. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале сравнил его выступление на пресс-конференции по итогам празднования Дня Победы со схваткой.
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