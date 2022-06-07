МО РФ обвинило украинских военных в сожжении 50 тысяч тонн зерна в порту Мариуполя

МО РФ обвинило украинских военных в сожжении 50 тысяч тонн зерна в порту Мариуполя

Глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные специально сожгли тонны зерна в порту Мариуполя.

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