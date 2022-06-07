МО РФ обвинило украинских военных в сожжении 50 тысяч тонн зерна в порту Мариуполя

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

Глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные специально сожгли тонны зерна в порту Мариуполя.