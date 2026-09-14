Инвалиды с детства в Тульской области получат бесплатные путёвки

Путевки будут предоставлять на 14 дней участникам областных профильных смен, организации для проведения которых выберут на конкурсной основе.
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