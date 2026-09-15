Медведев: технологический раздел впервые вошел в народную программу ЕР

В народную программу партии «Единая Россия» (ЕР) впервые вошел технологический раздел. Об этом сообщил заместитель Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию, передает ТАСС.
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