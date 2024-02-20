Мужчина напал на служительниц храма в Сертолово, чтобы вытрясти с них деньги на алкоголь

Настойчивого просителя пожертвований доставили в отделение полиции. Мужчина в состоянии алкогольного опьяненья зашел в храм Преподобного Сергия Радонежского в Сертлово и потребовал у служительниц деньги на продолжение «банкета».
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