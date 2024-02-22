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Дмитрий Медведев назвал Украину «территориальным образованием»

Дмитрий Медведев назвал Украину «территориальным образованием»

Будущее Украины — это сложный политический процесс. Свое слово должны сказать люди, населяющее эти земли, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Ленин и Сталин придумали украину в 1922 году&quot; - если бы у бабки был хер , то она была бы дедушкой !   Понятия аналогичны !!!
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13 час.
Александр Пелевин
Что-то вроде Великой китайской стены надо поставить, когда определятся границы России с присоединенными новыми регионами. Чтобы Украина осталась просто в истории и пусть будет новая история у Европы. Хватит нам (России) мучится столетиями с этой Украиной.
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11 час.
Valeriy Shershkov
царь недалёк от своих друзей ... уровень &quot;мудрости&quot; одинаков ...
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1 час.

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