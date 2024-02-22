Будущее Украины — это сложный политический процесс. Свое слово должны сказать люди, населяющее эти земли, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев назвал Украину «территориальным образованием»
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Ленин и Сталин придумали украину в 1922 году" - если бы у бабки был хер , то она была бы дедушкой ! Понятия аналогичны !!!
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13 час.
Александр Пелевин
Что-то вроде Великой китайской стены надо поставить, когда определятся границы России с присоединенными новыми регионами. Чтобы Украина осталась просто в истории и пусть будет новая история у Европы. Хватит нам (России) мучится столетиями с этой Украиной.
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11 час.
Valeriy Shershkov
царь недалёк от своих друзей ... уровень "мудрости" одинаков ...
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1 час.
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