Дмитрий Медведев назвал Украину «территориальным образованием»

"Ленин и Сталин придумали украину в 1922 году" - если бы у бабки был хер , то она была бы дедушкой ! Понятия аналогичны !!!

Александр Пелевин

Что-то вроде Великой китайской стены надо поставить, когда определятся границы России с присоединенными новыми регионами. Чтобы Украина осталась просто в истории и пусть будет новая история у Европы. Хватит нам (России) мучится столетиями с этой Украиной.