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Татар-информ

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Фаттахов встретил по дороге на работу студенток, впервые пришедших на выборы

Фаттахов встретил по дороге на работу студенток, впервые пришедших на выборы

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов по дороге на работу встретил студенток Бугульминского аграрного колледжа, которые впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы.

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