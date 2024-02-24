Современный мужчина все чаще становится обузой в отношениях, а не приятным женихом и партнером для женщины

В

Воробей

- "Но на самом деле нет, опасность приходит оттуда, откуда мы и не ждали. Да, все верно, это сугубо мужская проблема. В современном мире особенно." Пишет, что — психолог, но психологического понимания проблемы ни на грош! И ведь не задаётся даже вопросом: «Явно имеет место СИСТЕМНАЯ проблема! Значит и корень её должен быть СИСТЕМНЫМ. Что это за корневая причина?» В корень проблемы не смотрит именно с точки зрения законов ПСИХОЛОГИИ. Зачем тогда писать, что он психолог, если пишет с точки зрения непсихологии? С таким психологами никогда понимание относительно истинной причины не увеличится, к сожалению. А вот то, что такой социум должен вымереть, это автор правильно предсказал.