“Аквамен и Потерянное королевство” завершает прокат как самый кассовый фил...

“Аквамен и Потерянное королевство” завершает прокат как самый кассовый фильм DCEU с 2018 годаВ эпоху, когда жанр фильмов о супергероях демонстрирует серьезные признаки истощения, “Аквамен и Потерянное королевство” сумел стать самым успешным фильмом DCEU после “Аквамена” в 2018 году.