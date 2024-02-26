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“Аквамен и Потерянное королевство” завершает прокат как самый кассовый фил...

“Аквамен и Потерянное королевство” завершает прокат как самый кассовый фил...

“Аквамен и Потерянное королевство” завершает прокат как самый кассовый фильм DCEU с 2018 годаВ эпоху, когда жанр фильмов о супергероях демонстрирует серьезные признаки истощения, “Аквамен и Потерянное королевство” сумел стать самым успешным фильмом DCEU после “Аквамена” в 2018 году.

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