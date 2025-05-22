Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обнаружения «девочки-маугли» в Казани

КАЗАНЬ, 22 мая, ФедералПресс. Глава Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после ознакомления с историей шестилетней «девочки-маугли» в Казани.
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