МТС, «Мегафон» и «Билайн» могут обязать покрыть все российские населённые пункты с населением свыше 2000 человек к 2027 году

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует принять решение, обязывающее операторов МТС, «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») обеспечить мобильной связью все российские населённые пункты с численностью населения более 2000 человек до 31 марта 2027 года.