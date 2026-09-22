МТС, «Мегафон» и «Билайн» могут обязать покрыть все российские населённые пункты с населением свыше 2000 человек к 2027 году

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует принять решение, обязывающее операторов МТС, «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») обеспечить мобильной связью все российские населённые пункты с численностью населения более 2000 человек до 31 марта 2027 года.
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