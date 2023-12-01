«Азов*» накрыли огнем, а боевики ВСУ теряют инициативу в боях у Работино и Вербового: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 декабря 2023 года Юлия СоколоваГруппировка войск «Центр» в течение минувших суток демонстрировала свое превосходство на Краснолиманском направлении, активно борясь с боевиками «Азова»*.