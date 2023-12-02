В России предрекли снижение цен на «вторичку»

Учитывая прогноз Центробанка России на 2024 год, с ключевой ставкой в 12-14 процентов следует ожидать плавного снижения цен на вторичную недвижимость, считает гендиректор риелторской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии