Табор не уходит: как волнения в Челябинской области скажутся на борьбе с перекосами нацполитики в РФ

Обычно, когда говорят о «цикличности истории», приводят (точнее, притягивают за уши) довольно условно схожие события, отстоящие друг от друга на десятки, а то и на сотни лет, однако на уходящей неделе замкнулся «цикл» гораздо меньшего масштаба.