В районе Строгино будет ограничено движение транспорта 1 июня

В связи с проведением «Большого Московского триатлона» 1 июня ряд улиц в СЗАО будет закрыты для движения транспорта 1 июня с 7:00 до 15:45 будет закрыто движение: на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы (движение в сторону проспекта Маршала Жукова сохранится) в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала на съезде на Северо-Западную хорду (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы Также 1 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.