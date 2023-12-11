CBS: большинство американцев не одобряют линию Байдена в конфликте в секторе Газа

По данным опроса исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News стало известно, что большинство американцев не одобряют то, как президент США Джо Байдена ведет себя в отношении конфликта Израиля с правящим в секторе Газа движением ХАМАС.
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