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CBS: большинство американцев не одобряют линию Байдена в конфликте в секторе Газа

CBS: большинство американцев не одобряют линию Байдена в конфликте в секторе Газа

По данным опроса исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News стало известно, что большинство американцев не одобряют то, как президент США Джо Байдена ведет себя в отношении конфликта Израиля с правящим в секторе Газа движением ХАМАС.

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