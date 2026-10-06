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Дешёвый газ не навсегда: Россия предупредила Армению о последствиях курса на ЕС

Дешёвый газ не навсегда: Россия предупредила Армению о последствиях курса на ЕС Смена внешнеполитического курса может обойтись Армении потерей льгот на российский газ.

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