Направлявшийся в Магадан самолет вернулся на Камчатку после взлета

РИА "Новости"/Дмитрий Бурлаков Самолет Як-40, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Магадан, спустя 15 минут после вылета развернули обратно из-за загоревшейся лампочки на приборной панели, сообщили РЕН ТВ в "Камчатском авиационном предприятии".
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