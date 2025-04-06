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Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Милан», «Брешия» сыграет с «Венецией» и другие матчи

«Реджо-Эмилия» примет «Милан», «Брешия» встретится с «Венецией». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Триест – Наполи Дата проведения 6 апреля, 18.

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