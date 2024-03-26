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ЛЭТИ: личинки-каннибалы оказались способны переваривать пенопласт

ЛЭТИ: личинки-каннибалы оказались способны переваривать пенопласт

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ обнаружили, что личинки Zophobas morio могут полностью разлагать бензольные кольца, из которых состоит пенополистирол (пенопласт).

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