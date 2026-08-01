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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артига не знает, провел ли Даку последний матч за «Рубин»: «В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его. Он прекрасный футболист и невероятный человек»

Главный тренер « Рубина »  Франк Артига высказался о возможном уходе  Мирлинда Даку из клуба. Сегодня казанская команда обыграла «Акрон» со счетом 2:1 во 2-м туре РПЛ , албанский нападающий отметился голом.

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