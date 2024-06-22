НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Глава Хорватского футбольного союза про «Убей серба»: «Я не слышал оскорблений от наших болельщиков. Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти»

Глава Хорватского футбольного союза про «Убей серба»: «Я не слышал оскорблений от наших болельщиков. Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти»

Напомним, Федерация футбола Сербии потребовала от УЕФА санкций в отношении Хорватии и Албании за скандирования болельщиков «Убей серба» после матча Евро-2024 (2:2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх