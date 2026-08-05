В 1980 году Брянский технологический институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени

Брянский государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ) прошел путь от Лесотехнического института до современного многопрофильного образовательного учреждения, воспитавшего множество известных личностей и специалистов.
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