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В 1980 году Брянский технологический институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени

В 1980 году Брянский технологический институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени

Брянский государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ) прошел путь от Лесотехнического института до современного многопрофильного образовательного учреждения, воспитавшего множество известных личностей и специалистов.

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