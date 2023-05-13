Русская весна

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Новый удар по Луганску нанесён британской ракетой Storm Shadow (ФОТО, ВИДЕО)

Новый удар по Луганску нанесён британской ракетой Storm Shadow (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ВСУ вновь применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Луганску. Вчера противник впервые использовал эти ракеты для удара по территории Машзавода.

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