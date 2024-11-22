Группу «НЛО» увидели астронавты у границ Млечного Пути

Это – класс больших, красных галактик, которые раньше ускользали от внимания телескопа Астрофизики из Университета Колорадо в Боулдере опубликовали в журнале The Astrophysical Journal исследование необычных галактик, получивших название «UFO» (Ultra-red Flattened Objects – ультракрасные сплющенные объекты).