Группу «НЛО» увидели астронавты у границ Млечного Пути

Это – класс больших, красных галактик, которые раньше ускользали от внимания телескопа Астрофизики из Университета Колорадо в Боулдере опубликовали в журнале The Astrophysical Journal исследование необычных галактик, получивших название «UFO» (Ultra-red Flattened Objects – ультракрасные сплющенные объекты).
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