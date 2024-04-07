Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские учреждения

Изменения в закон запрещает посещать осуждённым за сексуальное насилие над детьми с непогашенной или неснятой судимостью посещать детские лагеря, детские площадки, а также образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации и учреждения культуры, предназначенные для детей.