Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские учреждения

Изменения в закон запрещает посещать осуждённым за сексуальное насилие над детьми с непогашенной или неснятой судимостью посещать детские лагеря, детские площадки, а также образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации и учреждения культуры, предназначенные для детей.
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