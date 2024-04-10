Всемирный день здоровья.

7 апреля 2024: история и традиции праздникаВсемирный день здоровья в 2024 году позволяет вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также необходимости его своевременной профилактикиКогда отмечается Всемирный день здоровьяВсемирный день здоровья 2024 отмечается 7 апреля .
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