Всемирный день здоровья.

7 апреля 2024: история и традиции праздникаВсемирный день здоровья в 2024 году позволяет вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также необходимости его своевременной профилактикиКогда отмечается Всемирный день здоровьяВсемирный день здоровья 2024 отмечается 7 апреля .