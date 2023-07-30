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Кард турнира Пол – Диас, кто дерется 6 августа, весь список боксеров

Кард турнира Пол – Диас, кто дерется 6 августа, весь список боксеров

В воскресенье 6 августа состоится поединок по правилам бокса в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диасом.

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