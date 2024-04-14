В Магадане полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками в торгово-развлекательных центрах

В целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на территории Магаданской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024».