В Магадане полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками в торгово-развлекательных центрах

В целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на территории Магаданской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024».
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