Более 100 беспилотников сбиты над российскими регионами

Больше всего — в небе над Брянской областью.Pr Scr vk.com/mil--> В ночь на 21 сентября средства ПВО сбили над российской территорией 101 украинский беспилотник, больше всего — в небе над Брянской областью, сообщает Минобороны.
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