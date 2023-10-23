Режиссер Алексей Золотовицкий — о черном юморе и (не)возможности доброты

Режиссер, актер и музыкант Алексей Золотовицкий — человек многих устремлений и дел. Интерес к джазу и буги (за сценическое его воплощение отвечают концерты и альбомы группы Fire Granny) он соединяет с работами в театре и кино, при этом как по ту сторону сцены и экрана, так и по другую.