Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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Сорок сороков церквей Переделкина

Сорок сороков церквей Переделкина

Маршрут экскурсии: платформа Переделкино - Патриаршее подворье в Переделкино - церковь Спаса Преображения в Переделкино - церковь Михаила Архангела - Крестильная церковь Иоанна Предтечи - Церковь Воскресения Христова - писательский некрополь Переделкинского кладбища - храм Игоря Черниговского - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Людмилой Никитиной - https://poulitcam.

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