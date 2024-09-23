Сорок сороков церквей Переделкина

Маршрут экскурсии: платформа Переделкино - Патриаршее подворье в Переделкино - церковь Спаса Преображения в Переделкино - церковь Михаила Архангела - Крестильная церковь Иоанна Предтечи - Церковь Воскресения Христова - писательский некрополь Переделкинского кладбища - храм Игоря Черниговского - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Людмилой Никитиной - https://poulitcam.
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