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Актриса Кейт Бекинсейл рассказала шокирующие подробности своего резкого похудения

Актриса Кейт Бекинсейл рассказала шокирующие подробности своего резкого похудения

Кейт Бекинсейл: Всюду говорили о моем резком похудении, но мало кто знает, что стояло за этим Поклонники увидели актрису слишком похудевшей и стали подозревать ее в приеме препарата Оземпик для сбрасывания веса.

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