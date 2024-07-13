Актриса Кейт Бекинсейл рассказала шокирующие подробности своего резкого похудения

Кейт Бекинсейл: Всюду говорили о моем резком похудении, но мало кто знает, что стояло за этим Поклонники увидели актрису слишком похудевшей и стали подозревать ее в приеме препарата Оземпик для сбрасывания веса.
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