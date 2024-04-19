Сальдо: трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утром в пятницу, 19 апреля, предоставил на своей странице в соцсети информацию о том, что три солдата Вооруженных сил Украины переплыли Днепр и сдались в плен.
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