Квартира, дом, дача

209 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mila Finney
    Темные цвета в спальне логичнее ярких и светлых.Как мне живётся с...
  • Элеонора Коган
    вы  просто Талант!!!Флоксы – самые кр...
  • Элеонора Коган
    Я всегда ими любовалась!!!Флоксы – самые кр...

Ну и колхоз! 9 предметов интерьера, указывающих на плохой вкус

Ну и колхоз! 9 предметов интерьера, указывающих на плохой вкус

«Вот это колхоз!», - с недоумением восклицаем мы, окидывая взглядом интерьеры некоторых наших знакомых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина Афанасьева
Колхоз лучше!
Ответить
12 час.
ЛД
Лилия Дрогочинская
В том интерьере, который нам навязывают, не жить, а прийти переночевать только! Как в гостинице! И никакого характера владельца, а только высеры дизайнеров!
Ответить
12 час.
Виктор Галкин
😊👍
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх