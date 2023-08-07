Ну и колхоз! 9 предметов интерьера, указывающих на плохой вкус

Квартира, дом, дачаПодписатьсяНу и колхоз! 9 предметов интерьера, указывающих на плохой вкус«Вот это колхоз!», - с недоумением восклицаем мы, окидывая взглядом интерьеры некоторых наших знакомых.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВалентина АфанасьеваКолхоз лучше!Ответить12 час.ЛДЛилия ДрогочинскаяВ том интерьере, который нам навязывают, не жить, а прийти переночевать только! Как в гостинице! И никакого характера владельца, а только высеры дизайнеров!Ответить12 час.Виктор Галкин😊👍Ответить11 час.
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