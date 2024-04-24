Транспортными полицейскими Новороссийска выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Новороссийского ЛО МВД России на транспорте на прилегающей к морпорту территории, входящей в зону оперативного обслуживания, выявлен факт нарушения российского законодательства в сфере регистрации мигрантов.
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