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«Вот такие вот крысы работают в Rolls-Royce»: Виктория Боня прокомментировала скандал при покупке авто за 50 млн рублей

«Вот такие вот крысы работают в Rolls-Royce»: Виктория Боня прокомментировала скандал при покупке авто за 50 млн рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в новом влоге на YouTube-канале рассказала о неприятной ситуации, возникшей при покупке роскошной машины.

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