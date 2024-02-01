Как умирает тысячелетний плавучий рынок торговцев лотосом

Плавучий рынок Кашмира медленно умирает, хотя он успешно работал более тысячи лет. В нем все еще нуждаются покупатели, он все еще приносит деньги, пусть и небольшие, торговцам, но приходит конец самому ценному компоненту этого рынка – самой реке.
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