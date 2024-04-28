Когда в 2024 году Страстная неделя, церковные и народные традиции на этот период Оксана Обадовская Страстная седмица, важнейший период в годовом календаре для христиан, состоит из 7 дней, являющихся последними днями жизни Иисуса Христа на земле.
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