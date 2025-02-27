Московские блины: топ-5 начинок года от бренд-шефа Алексея Разбоева

Бренд-шеф ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев рассказал о любимых начинках москвичей для блинов. Традиционные варианты включают сливочное масло, сметану и варенье, а среди новых хитов - ростбиф и красная рыба.
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