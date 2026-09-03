Гватемала: Водитель междугороднего автобуса был ранен после того, как боевики открыли огонь по его автомобилю в районе Кальсада Рузвельт и Примера Авенида в зоне 7 города Гватемала в утренние часы.
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