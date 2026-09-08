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Спорт Уик-Энд

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Экс-арбитр Федотов: Семака надо было удалять. А момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА - самый сложный в РПЛ за несколько лет

Экс-арбитр Федотов: Семака надо было удалять. А момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА - самый сложный в РПЛ за несколько лет

«На восьмой минуте матча между «Зенитом» и ЦСКА (1:2) надо было удалять Семака за агрессивное поведение, которое привело к массовой конфронтации, - заявил бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

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