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«Сочи» вылетел из Кубка России, уступив петербургскому «Динамо»

«Сочи» вылетел из Кубка России, уступив петербургскому «Динамо»

Футболисты петербургского «Динамо» обыграли на своем поле «Сочи» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

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